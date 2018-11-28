رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 28- 11- 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 28- 11- 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 28- 11- 2018 مباريات من العيار الثقيل عالميًا وبالأخص في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي يستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

- مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء:

أتلتيكو مدريد × موناكو: في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 1".

بروسيا دورتموند × كلوب بروج: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 5"

بي إس في × برشلونة: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 3"

توتنهام × إنتر ميلان: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 3"

باريس سان جيرمان × ليفربول: في تمام الساعة العاشرة على قناة "بي إن سبورت 1"

نابولي × النجم الأحمر بلجراد: في تمام الساعة العاشرة على قناة "بي إن سبورت 4"

- مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال:

مولودية الجزائر × النصر السعودي: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على بناة "أبو ظبي الرياضية 1".