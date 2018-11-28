رياضة | مباراة ليفربول اليوم مباشر | ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر صلاح اليوم 28-11-2018 ابطال اوروبا موقع كورة ستار

مباراة ليفربول اليوم مباشر | ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر صلاح اليوم 28-11-2018 ابطال اوروبا موقع كورة ستار

مباراة ليفربول اليوم مباشر

دوري أبطال اوروبا 2018-2019

دور المجموعات

المجموعة الثالثة

الجولة الخامسة

استاد حديقة الامراء.

مباراة ليفربول اليوم مباشر | ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر صلاح اليوم 28-11-2018 ابطال اوروبا موقع كورة ستار

بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.

يوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت الجزائر وتونس.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت المغرب وجرينتش.

مباراة ليفربول اليوم مباشر | ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر صلاح اليوم 28-11-2018 ابطال اوروبا موقع كورة ستار

القنوات الناقلة للمباراة.

قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للتشامبيونز ليج في المنطقة العربية.

أهداف ملخص مباراة صلاح ونيمار اليوم.

نرصد مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلا شوت ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بدون تقطيع، حيث ستكون المواجهة منقولة عبر قناة bein sport hd 1 مساء اليوم الأربعاء، وسنضع لكم رابط بث مباشر للقاء قبل بدايته بدقائق.

مباراة ليفربول اليوم مباشر | ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر صلاح اليوم 28-11-2018 ابطال اوروبا موقع كورة ستار

مشاهدة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت

يبدأ موعد مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مساء الأربعاء في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 1 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق عصام الشوالي، في لقاء سيسعى خلاله ليفربول لتحقيق الفوز على أرضية منافسه من أجل ضمان التأهل إلي الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.