شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو: ريـال مدريد يعطي أهمية لجميع البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدافع الأيسر البرازيلي مارسيلو، أن فريقه نادي ريـال مدريد الإسباني يعطي أهمية لكل المسابقات التي يتنافس بها، وذلك بعد ضمان احتلال صدارة مجموعته في دوري الأبطال.

وقال مارسيلو، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الأربعاء، إن «هناك اهتمامًا بكل البطولات، ونريد أن نكون الأوائل في كل منها والاستمرار بنفس الكيفية في دوري الأبطال حتى بلوغ ربع النهائي».

وحول الاختلاف الواضح بين أداء الميرينجي في الهزيمة أمام إيبار بثلاثية نظيفة وفوز الأمس على حساب روما الإيطالي بهدفين نظيفين، أوضح الدولي البرازيلي قائلا «خلال مواجهة إيبار لم تكن أمامنا مساحات، أما ضد روما فقد استحوذنا على الكرة لكن في الشوط الأول عانينا لأن العشب لم يكن جيدا».

كما تطرق مارسيلو إلى استبعاد زميله إيسكو من قائمة لقاء روما، قائلا «لست من يعطي النصائح، فنحن كبار وآباء ونعلم ما علينا القيام به، وجميع اللاعبين يريدون اللعب وعلينا العمل وهو ما يقوم به كل اللاعبين، ولا أقول إن إيسكو لم يعمل وإنما هذه هي كرة القدم حيث تحتاج للنظر إلى إخفاقاتك وتحسن الأمور».