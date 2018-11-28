شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة إسبانية: مودريتش سيتوج بالكرة الذهبية من «فرانس فوتبول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت إذاعة «أوندا ثيرو» الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش سيحصل على جائزة الكرة الذهبية المقرر إقامة مراسم تسليمها يوم الاثنين القادم.

ووفقًا لتقرير المحطة الإذاعية فإن نجم ريـال مدريد الإسباني سيقف إلى جانبه على منصة تسليم الجائزة، التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، كل من زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان جريزمان، وليس كيليان مبابي ورفائيل فاران.

وأشارت «أوندا ثيرو» إلى أن مودريتش سيضيف بذلك ثالث جوائزه الشخصية هذا العام بعد جائزة «الأفضل» من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وجائزة «لاعب العام» من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بعد فوزه مع ناديه بدوري الأبطال وقيادته منتخب كرواتيا للوصول لنهائي كأس العالم.