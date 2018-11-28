يوسف يقود تدريبات الأهلي استعدادا لبتروجيت في الدوري

قاد محمد يوسف، المدير الفني لفريق الأهلي والذي يتولى المهمة بشكل مؤقت، تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة بتروجيت في الدوري .

وقاد يوسف تدريبات فنية إضافية لثلاثي الفريق أحمد حمودي ومؤمن زكريا وأحمد ياسر ريان في نهاية المران الصباحي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

واشار الموقع الرسمي للأهلي الى انه شهدت الفقرة تمرير الكرة للثلاثي بمواجهة المرمى لتدريبهم على التسجيل من الانفرادات.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة بتروجت السبت المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

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