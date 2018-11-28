شكرا لقرائتكم تقارير: مودريتش الأقرب للكرة الذهبية متفوقا علي رونالدو وجريزمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، علي مقربة من حصد جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بنهاية عام 2018.

وفاز مودريتش بجائزة الأفضل في العالم والمقدمة من الفيفا والأفضل في أوروبا والمقدمة من اليويفا.

وكشفت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، أن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ستعلن يوم 3 ديسمبر المقبل عن تتويج مودريتش بجائزة الكرة الذهبيةعلي أن يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، خلف مودريتش في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت مؤخرا عن دخول الثلاثي مودريتش وكيليان مبابي ورافائيل فاران القائمة النهائية للفوز بالجائزة، إلا أن "أوندا سيرو" أكدت ابتعادهما عن المنافسة.