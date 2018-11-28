شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبدأ تفعيل دور لجنتي القيم والإنضباط بالجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمكتبه اليوم لجنة القيم والأخلاق بالاتحاد برئاسة المستشار محمد عبده صالح ولجنة الانضباط بالاتحاد برئاسة المستشار أحمد أبو العلا بهدف تفعيل دور اللجنتين للحفاظ على صورة كرة القدم المصرية في إطار اللوائح العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال رصد كل المخالفات التي تظهر على الساحة الرياضية من جميع عناصر اللعبة وتخل بحالة الانضباط مع وضع آليات ضبطها وإصدار القرارات اللازمة لمعاقبة مرتكبيها.

حضر اللقاء المستشار محمد صلاح نائب رئيس لجنة الانضباط والمستشار حازم رسمي عضو اللجنة والمستشار وائل مصطفى نائب رئيس لجنة القيم والأخلاق وأعضاء اللجنة المستشار طارق النفراوي والمستشار محمود عابدين والمستشار محمد قدري .

كما حضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة كابتن أحمد شوبير وكابتن عصام عبد الفتاح وكابتن حازم إمام .

من جهته أشار المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق إلى أن الاجتماع شهد شرحا من اللجنتين للخطة المستقبلية لعمل كل لجنة مع التنسيق التام مع لجنة المسابقات في هذا الصدد ، كما استمع أعضاء اللجنتين لشرح من المهندس هاني أبو ريدة حول أهمية دور اللجنتين على الساحة الكروية من أجل ظهور الكرة المصرية بصورة مشرفة.