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شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وبطل بوروندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول بين الاسماعيلي وفريق ماسيجير البوروندى بالتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.
ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة حقيقية على الفريقين ، حيث استمرت المباراة في منطقة وسط الملعب ونجح دفاع الاسماعيلي في اجهاض أي فرصة للفريق البروندي في ظل الشحن المعنوي للجماهير التي ملئت الملعب .
ويخوض الاسماعيلي المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى .. محمد فوزى، وفي خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن، وفي خط الوسط .. نادر رمضان – عماد حمدى أمامهم ..لسعد الجزيرى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدى، وفي خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا.
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