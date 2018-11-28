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شكرا لقرائتكم الأهلي يستفسر من أزارو عن حقيقة العرض الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أستفسر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق عن حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن تلقي المهاجم المغربي عرضاً من أحد الأندية الأوربية خلال الفترة الماضية.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تناثر أنباء حول تلقي آزارو عرضاً من أحدى الدوريات الأوربية للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .
ونفى المهاجم المغربي لمدير الكرة بالأهلي تلقيه عروضاً رسمية من أندية أوربية وأن كان ذلك لا يمنع تواصل عدة أندية مع وكيل أعماله بشكل شفهي للتعاقد معه لكنه لم ينظر لهذه العروض لأن تركيزه حالياً مع الاهلي فقط.
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