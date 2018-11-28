بث مباشر..الإسماعيلي وبطل بوروندي في ضربة بداية دوري الأبطال

جدة - عمرو شويل ينقل لكم الخليج 365 بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وماسيجير البوروندى ، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا، والتي ينقلها الموقع الرسمي للإسماعيلي.

يلعب الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن

خط الوسط .. نادر رمضان – عماد حمدى

أمامهم ..لسعد الجزيرى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا.

وأجرى مسئولو بعثة الإسماعيلى اجتماعا مع احدى القنوات المحلية التى تبث المباريات عبر شبكة الانترنت فى بوروندى،تم خلاله الاتفاق على بث مباشر مشترك للمباراة على القناة الرسمية للنادى على اليوتيوب.

و أنطلقت المباراة فى تمام الثالثة من عصر اليوم وتجمع بين الإسماعيلى وماسيجير نيجوزى البوروندى ،ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

كما شمل الاتفاق اجراء بث مباشر تبادلى فى مواجهة العودة بحيث تقوم القناة الرسمية للنادى بمنح البث عبر الانترنت للقناه البوروندية ضمن سياسة التعاون المشترك حتى يتسنى للجماهير المصرية والبوروندية متابعة المباراتين.