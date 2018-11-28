شكرا لقرائتكم مسقط تستضيف جوائز آسيا..والعمار ينافس على أفضل لاعب شاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، يوم الأربعاء، حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي ينطلق بتكريم الصيني زهانغ جي لونغ نائب رئيس الاتحاد القاري حاليا، الذي ترأسه بين2011-2013 بصفة مؤقتة، وسينال جائزة ماسة آسيا.

وسيقدم بعدها الاتحاد الآسيوي جائزة تكريمية للياباني فوتوشي إكيدا بعدما قاد بلاده لتحقيق لقب كأس العالم لأقل من عشرين عاما، وسيتسلم رئيس الاتحاد التايلاندي جائزة تكريمية بالنيابة عن أطفال نادي "وايلد بورز" الذي تاهوا ثمانية عشر يوما في أحد كهوف تايلاند قبل أن يتم إنقاذهم.

وستبدأ الجوائز التنافسية باختيار الاتحاد الكروي الأفضل في ثلاث مستويات "لاتحاد المتطور والاتحاد الصاعد والاتحاد الطامح"، تليها جائزة تقدير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين وأيضا للاتحاد المتطور والصاعد والطامح، ثم يتم توزيع جائزة أفضل مدرب للرجال والسيدات ويسعى العراقي باسم قاسم أن يصبح ثالث عربي والثاني من "بلاد الرافدين" الذي يتوج بلقب أفضل مدرب بعد السعودي ناصر الجوهر والعراقي عدنان حمد.

ويتنافس إيرانيان وياباني على لقب أفضل لاعب لكرة الصالات، وسيتم اختيار فائز بجائزة الحكام، على أن ينافس السعودي تركي العمار على جائزة أفضل لاعب شاب إلى جانب نيشيكاوا الياباني وسي غين الكوري الجنوبي، بينما ضمنت اليابان نيل لقب أفضل لاعبة شابة لأن المرشحات الثلاث من اليابان.

ويختتم الحفل بالإعلان عن أفضل لاعبة في القارة، بجانب جائزة أفضل لاعب في آسيا، التي نالها السوري عمر خربين في 2017، و انحصر التنافس بين عبد الكريم حسن من السد والثنائي الياباني ميساو وسوزوكي اللذين توجا مع كاشيما بلقب دوري أبطال آسيا.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة، على أن يتسلمها اللاعب في وقت يحدد لاحقا، وهو الأمر الذي سيحدث لتسليم الفائزين بجوائز الحكام وأفضل لاعب شاب للرجال والسيدات.