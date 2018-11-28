شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الإسماعيلى وبطل بوروندى في دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول بين الإسماعيلي وفريق ماسيجير البوروندى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة حقيقية على الفريقين، حيث استمرت المباراة في منطقة وسط الملعب ونجح دفاع الاسماعيلي في إجهاض أي فرصة للفريق البروندي في ظل الشحن المعنوي للجماهير التي ملأت الملعب .

ويخوض الاسماعيلي المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى .. محمد فوزى، وفي خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن، وفي خط الوسط .. نادر رمضان – عماد حمدى أمامهم ..لسعد الجزيرى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدى، وفي خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا.