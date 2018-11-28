شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام ..مجلس الجبلاية يجتمع 4 ديسمبر لحسم منصب النائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر بصفة نهائية إقامة اجتماع يوم 4 ديسمبر المقبل لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة من أجل حسم عدد من الملفات على رأسها اختيار النائب و يعد أحمد شوبير الأقرب للفوز بهذا المقعد.

كما يتطرق المجلس إلى الاستعدادات النهائية لأمم أفريقيا 2018 للكرة الشاطئية التى تقام فى شرم الشيخ لأول مرة والمؤهلة لكأس العالم.

ويناقش اتحاد الكرة فى جلسة 4 ديسمبر معسكر المنتخب الأول فى شهر مارس و البحث عن مباراة ودية قبل مباراة النيجر فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون والتى صعد إليها الفراعنة رسمياً مع تونس على حساب منتخبى النيجر و اى سواتيني.