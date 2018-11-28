شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يستفسر من أزارو عن العروض الأوروبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى من المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق عن حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن تلقى المهاجم المغربى عرضاً من أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية.

وكانت الفترة الماضية شهدت تناثر أنباء حول تلقى أزارو عرضاً من أحد الدوريات الأوروبية للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونفى المهاجم المغربى لمدير الكرة بالأهلى تلقيه عروضاً رسمية من أندية أوروبية، وإن كان ذلك لا يمنع تواصل عدة أندية مع وكيل أعماله بشكل شفهى للتعاقد معه، لكنه لم ينظر لهذه العروض لأن تركيزه حالياً مع الأهلى فقط.