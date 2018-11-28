شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان يمثل الأولمبية فى اجتماعات الأنوك بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسى الحديث، اليوم، فى اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك". وتستمر الاجتماعات حتى يوم الأحد المقبل لحضور اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية، حيث تقام الاجتماعات خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى يوم 2 ديسمبر فى اليابان. يذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية حدد يوم 18 ديسمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية.

شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان يمثل الأولمبية فى اجتماعات الأنوك بطوكيو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .