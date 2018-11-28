شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رباعية فى شباك الأهلى آخر ظهور للإسماعيلى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح، اليوم الأربعاء، فريق الإسماعيلى مع دقات الثالثة عصراً مشواره الأفريقى بعد غياب دام 8 سنوات، حينما يحل ضيفاً على ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى فى ذهاب دور الـ64 لدورى الأبطال الأفريقى على استاد "أوروكوندو".

ويعود الإسماعيلى للمشاركة بالنسخة الجديدة لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد غياب 2990 يوما، حيث كانت آخر مباراة شارك فيها الفريق يوم 19 سبتمبر عام 2010 والتى شهدت فوز الدراويش على الأهلى بدور المجموعات بنتيجة 4-2.

وتوج الإسماعيلى بدورى الأبطال موسم 69-70 بعدما فاز على الانجلبير بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين كأول نادٍ عربى يحصد هذا اللقب.

ووصل الإسماعيلى للمباراة النهائية مرة، وقبل النهائى فى أربع مناسبات، ومرتين بالدور ربع النهائى، فيما ودع منافستها مبكرا مرتين.