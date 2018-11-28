شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. أبرز 10 هدافين للإسماعيلى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الإسماعيلى بعد غياب دام 8 سنوات للمشاركة من جديد فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك من خلال الدور التمهيدى الذى سيلتقى خلاله فريق ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى عصر الأربعاء المقبل. نستعرض فى الفيديوجراف التالى أبرز 10 هدافين للإسماعيلى بأفريقيا: • محمد محسن أبوجريشة "المدرب العام الحالى" 19 هدفا • على أبوجريشة 13 هدفا • جون أوتاكا 11 هدفا • سيد عبد الرازق 10 أهداف • عبدالرحمن تراورى 9 أهداف • محمد بركات 7 أهداف • محمد صلاح أبو جريشة ومحمد حمص وعمر جمال 6 أهداف • أحمد العجوز وأحمد فتحى 5 أهداف • أميرو وياسر عزت وحسنى عبدربه 4 أهداف • الحملاوى وإسماعيل حفنى وعماد النحاس وأحمد خيرى 3 أهداف

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