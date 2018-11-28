"الأهلي احتضر بمن حضر".. الهزيمة الثالثة للأحمر في 3 أسابيع.. وتعليقات نارية من ميدو وخالد بيومي.. وسخرية من الزمالكاوية

كتب: ضياء السقا

"الأهلي بمن حضر".. مقولة شهيرة داخل القلعة الحمراء، في إشارة إلى قدرة المارد الأحمر على الفوز بدون تأثر بأي غيابات أو إصابات، ولكن يبدو أن هذه العبارة تحولت إلى "الأهلي احتضر بمن حضر"، إذ فقد النادي بطولتين في إسبوعين، وخسر في الإسبوع الثالث من المقاولون العرب في الدوري المصري.

وواصل الأهلي نتائجه السيئة، في الفترة الأخيرة، وخسر من المقاولون العرب بهدف دون رد، في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه الهزيمة بعد أيام من خسارة الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، على يد الترجي التونسي، في المباراة النهائية، والخروج من بطولة كأس زايد "البطولة العربية"، من دور الـ16، أمام الوصل الإماراتي.

وازداد موقف الأهلي صعوبة في الدوري، وتذيل جدول ترتيب المسابقة بـ 11 نقطة، علمًا بأن المارد الأحمر لديه 9 مباريات مؤجلة.

الهزيمة المفاجئة، أثارت غضب الجماهير، مما جعلها تتهم اللاعبين بالتخاذل وعدم تحمل المسئولية.

سخرية زمالكاوية

ودشنت جماهير الزمالك هاشتاج "لا لهبوط الأهلي" للسخرية من خسارة المارد الأحمر، من المقاولون.

رسالة قوية من خالد بيومي

من جانبه وجه المحلل الرياضي خالد بيومي رسالة عقب هزيمة الأهلي قائلا عبر تويتر: "الاسماعيلي قبل الأخير والأهلي الأخير عجائب كره القدم للاسف لابد أن أقول فتش؟".

وميدو يعلق

أما أحمد حسام ميدو قال: "الحديث عن التعاقد مع لاعبين جدد وان هؤلاء اللاعبين هم من سينقذون الفريق احبط لاعبي الاهلي ووضعهم تحت ضغط ..الهدف من التصريح هو الشو الإعلامي واثبات التواجد أمام الجمهور..تصريح أضر بالفريق اكثر مما أفاده..اخطر حاجه ان الناس مش بتوع الكوره لما يتكلموا في الكورة!!".

وحذر ميدو جماهير الزمالك قائلا: "السم في العسل!! تحذير الى الزمالك جمهور وإدارة ولاعيبه وجهاز فني..السم هيقدمهولك الإعلام الأحمر الموجه بأن الزمالك ضمن بطولة الدوري وان هذا الموسم هو اسهل موسم للزمالك!! الدوري مازال طويلا قاتلوا في كل مباراة واجعلوا هدفكم الحصول على اكبر عدد ممكن من النقاط".

سخرية متبادلة بين صلاح عبدالله والحلفاوي

وسخر الممثل "صلاح عبدالله"، المعروف بتشجيعه للزمالك، من خسارة الأهلي موجها رسالة للفنان الأهلاوي نبيل الحلفاوي، قائلا: "تصدق يا بلبل، هتصدق إن شاء الله المقاولين طلع قوي"، وأكمل :"بهزر مع حبيبي والله محدش يتدخل بينا لو سمحتم".

ورد عليه الحلفاوي قائلا: "حقك يا أبو دنيا.. وما تفرطش فيه.. ما حدش عارف الفرصة دي هتتكرر تاني إمتى".

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