"سم الإعلام الأحمر.. والصفقات الجديدة".. رسائل نارية من "ميدو" بعد هزيمة الأهلي

كتب: ضياء السقا

أثار أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق جدلا كبيرا، بتغريدتين جديدتين، عقب هزيمة الأهلي من المقاولون العرب.

ميدو يحذر الزمالك من سم الإعلام الأحمر

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بتويتر: "السم في العسل!! تحذير الى الزمالك جمهور وإدارة ولاعيبه وجهاز فني..السم هيقدمهولك الإعلام الأحمر الموجه بأن الزمالك ضمن بطولة الدوري وان هذا الموسم هو اسهل موسم للزمالك!! الدوري مازال طويلا قاتلوا في كل مباراة واجعلوا هدفكم الحصول على اكبر عدد ممكن من النقاط".

ويكشف أسباب خسارة الأهلي

وعلق مهاجم الزمالك السابق، على هزيمة الأهلي، قائلا: "الحديث عن التعاقد مع لاعبين جدد وان هؤلاء اللاعبين هم من سينقذون الفريق احبط لاعبي الاهلي ووضعهم تحت ضغط ..الهدف من التصريح هو الشو الإعلامي واثبات التواجد أمام الجمهور..تصريح أضر بالفريق اكثر مما أفاده..اخطر حاجه ان الناس مش بتوع الكوره لما يتكلموا في الكورة!!".

وكان الأهلي قد واصل نتائجه السيئة، وخسر من المقاولون بهدف دون رد، في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على الجونة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب بتروسبورت، بثلاثية نظيفة.

وعزز الزمالك صدارته للدوري، برصيد 32 نقطة، فيما جاء الأهلي في المركز الأخير بـ 11 نقطة، علمًا بأن المارد الأحمر لديه 9 مباريات مؤجلة.