هل تقلب مشاركة نيمار ومبابي الموازين في المواجهة الحاسمة بين جرمان وليفربول؟

أكد مدرب فريق باريس سان جرمان، الألماني توماس توخل، أن نجميه الكبيرين نيمار وكيليان مبابي سيشاركان كلاعبين أساسيين في المباراة الحاسمة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الأربعاء، والتي ستجري على ملعب "بارك دي برانس".



بدد الألماني توماس توخل مدرب فريق باريس سان جرمان، الشكوك بشأن مشاركة نجميه، نيمار وكيليان مبابي، في المباراة ضد ضيفه ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الأربعاء. وأكد توخل مشاركة النجمين كلاعبين أساسيين بعدما كان يظن الكثيرون أنهما سيتغيبان بسبب الإصابة وهو ما قد يقلب موازين المباراة.



وغاب اللاعبان عن صفوف الفريق منذ تعرضهما لإصابة خلال مباراتين مع منتخبي بلادهما مطلع الأسبوع الماضي، ما أثار الشكوك حول قدرتهما على خوض المباراة المفصلية للفريق في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، والتي يسعى فيها سان جرمان للفوز للإبقاء على فرص تأهله للدور ثمن النهائي.



وبعيد مشاركة اللاعبين الثلاثاء في التمارين، أكد المدرب أنهما سيبدآن المباراة أمام ليفربول. وقال توخل في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "لقد قاما بتمرين كامل اليوم وأمس. لا مشكلة في أن يشاركا كأساسيين غدا (...) لا مخاطرة بذلك"، مشددا على أن اللاعبين هما في حالة بدنية جيدة.



وكان اللاعبان قد شاركا في مختلف التمارين مع زملائهم أمام ناظري رئيس النادي القطري ناصر الخليفي والمدير الرياضي البرتغالي أنتيرو هنريكي، خلال ربع الساعة المتاح أمام وسائل الإعلام في تمرين الثلاثاء.



وتعرض النجمان اللذان كلفا الفريق نحو 400 مليون يورو للتعاقد معهما في صيف العام 2017، لإصابتين الأسبوع الماضي خلال مباراتين دوليتين مع منتخبي بلادهما، إذ أصيب نيمار في العضلة الضامة في الدقائق الأولى من مباراة منتخب البرازيل ضد الكاميرون (1-صفر)، ومبابي بكدمة قوية في الكتف بعد سقوطه خلال مواجهة فرنسا أمام أوروغواي (1-صفر).



ويحتل سان جرمان المركز الثالث في مجموعته مع خمس نقاط، بفارق نقطة خلف نابولي وليفربول، ونقطة أمام النجم الأحمر بلغراد. وخسر سان جرمان في الجولة الأولى على ملعب ليفربول 3-2.



المصدر: فرانس24/أ ف ب