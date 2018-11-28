الارشيف / اخبار الرياضه

الإسماعيلي يهاجم بطل بورندي بـ ميندوجا وفوزي بديلًا للحضري

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يهاجم بطل بورندي بـ ميندوجا وفوزي بديلًا للحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرازيلى يوسف فييرا تشكيل فريقه لمواجهة ماسيجير البوروندى بعد قليل ، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

شهد التشكيل اجراء مجموعة من التغييرات ابرزها مشاركة محمد فوزى حارس المرمى للمرة الأولى وعودة لسعد الجزيرى ومحمد مجدى للمشاركة بصفة اساسية.

التشكيل كالتالى …

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن

خط الوسط .. نادر رمضان – عماد حمدى

أمامهم ..لسعد الجزيرى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا.

215a80c931.jpg

 

749ea33567.jpg

 

4507206edc.jpg

وتشهد مقاعد بدلاء الإسماعيلى تواجد مدافع وحيد وهو محمد هاشم فى ظل غياب باهر المحمدى للاصابة عن مواجهة ماسيجير نيجوزى المقرر انطلاقها بعد قليل بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

وجاءت مقاعد البدلاء على النحو التالى : "محمد مجدى حارس مرمى ومحمد هاشم ومحمد الضرف ومحمد صادق وكريم بامبو ووجيه عبد الحكيم وشكرى نجيب".

8ed9136272.jpg

 

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يهاجم بطل بورندي بـ ميندوجا وفوزي بديلًا للحضري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى