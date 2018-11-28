الإسماعيلي يهاجم بطل بورندي بـ ميندوجا وفوزي بديلًا للحضري

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جدة - عمرو شويل أعلن البرازيلى يوسف فييرا تشكيل فريقه لمواجهة ماسيجير البوروندى بعد قليل ، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا. شهد التشكيل اجراء مجموعة من التغييرات ابرزها مشاركة محمد فوزى حارس المرمى للمرة الأولى وعودة لسعد الجزيرى ومحمد مجدى للمشاركة بصفة اساسية. التشكيل كالتالى … حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن خط الوسط .. نادر رمضان – عماد حمدى أمامهم ..لسعد الجزيرى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا. وتشهد مقاعد بدلاء الإسماعيلى تواجد مدافع وحيد وهو محمد هاشم فى ظل غياب باهر المحمدى للاصابة عن مواجهة ماسيجير نيجوزى المقرر انطلاقها بعد قليل بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا. وجاءت مقاعد البدلاء على النحو التالى : "محمد مجدى حارس مرمى ومحمد هاشم ومحمد الضرف ومحمد صادق وكريم بامبو ووجيه عبد الحكيم وشكرى نجيب".

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