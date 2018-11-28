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شكرا لقرائتكم بث مباراة الإسماعيلي وبطل بورندي على الموقع الرسمي للنادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو بعثة الإسماعيلى اجتماعا مع احدى القنوات المحلية التى تبث المباريات عبر شبكة الانترنت فى بوروندى،تم خلاله الاتفاق على بث مباشر مشترك للمباراة على القناة الرسمية للنادى على اليوتيوب.
و من المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الثالثة من عصر اليوم وتجمع بين الإسماعيلى وماسيجير نيجوزى البوروندى ،ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.
كما شمل الاتفاق اجراء بث مباشر تبادلى فى مواجهة العودة بحيث تقوم القناة الرسمية للنادى بمنح البث عبر الانترنت للقناه البوروندية ضمن سياسة التعاون المشترك حتى يتسنى للجماهير المصرية والبوروندية متابعة المباراتين.
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