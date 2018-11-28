شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد حمادة إمام أسطورة الزمالك.. محطات فى حياة الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأربعاء 28 نوفمبر ذكرى ميلاد الراحل حمادة إمام أحد أشهر أساطير نادى الزمالك عبر التاريخ.

ويعد حمادة إمام المولود فى 28 نوفمبر 1942 من أهم رموز نادى الزمالك، وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى فترة الثلاثينيات ووالد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالى.

انضم حمادة إمام إلى ناشئى الزمالك فى عام 1957، حينما شاهده على شرف وقرر ضمه للنادى، وكان يلعب لمختلف فئات الشباب فى النادى وهو فى سن صغيرة نظراً لموهبته الكبيرة.

وكان حمادة إمام أول لاعب فى مصر يتم إنشاء رابطة جماهيرية باسمه، ودخل النجم الكبير كلية الحربية عام 1963 وتخرج فيها ضابطاً وترقى حتى وصل إلى رتبة العميد.

تعتبر أشهر مباريات حمادة إمام فى تاريخه، تلك التى لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزى فى 1966، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الإنجليزى فى ذلك الوقت ليسجل ثلاثة أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك فى ذلك الوقت.

اعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة، حيث عمل مديراً للكرة فى الزمالك، وتدرج فى العمل الإدارى حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الجبلاية فى مجلس اللواء الدهشورى حرب.

وبعد اعتزاله اتجه إمام إلى التعليق الكروى، حيث أصبح واحداً من أفضل وأشهر المعلقين فى الوطن العربى على مر التاريخ.