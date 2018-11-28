شكرا لقرائتكم خبر عن القيد يمنع مشاركة عبد السلام مع الزمالك بالبطولة العربية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بنادى الزمالك عدم قدرة السويسرى جروس المدير الفنى على إشراك محمد عبد السلام مدافع الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى مساء الجمعة بالبطولة العربية. وأوضح المصدر أن قائمة الزمالك بالبطولة العربية تضم 28 لاعبا فقط وتم استبعاد محمد عبد السلام منها، وقيد 3 مدافعين هم محمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى. وكان جروس ينوى استمرار محمد عبد السلام بتشكيلة الزمالك فى البطولة العربية، بعد تألقه فى المباريات الماضية بعد مشاركته كبديل للمصاب محمود الونش والموقوف محمد عبد الغنى. وأضاف المصدر أن الجهاز الفنى للزمالك سيدفع بمحمد عبد الغنى فى التشكيلة الأساسية بجانب محمود علاء نظرا لإصابة الونش وعدم قيد عبد السلام. وسيعود محمد عبد السلام لتشكيلة الزمالك فى المباراة التالية للدورى، حال عدم قدرة الونش على المشاركة واستمرار معاناته من الإصابة، نظرا لإيقاف محمد عبد الغنى 3 مباريات انتهت منها مباراتان ويتبقى مباراة وحيدة.

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