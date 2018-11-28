ننشر جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعثر الأهلي.. وقائمة الهدافين

كتب: ضياء السقا

ينشر "الموجز" جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوز الزمالك على الجونة، وخسارة الأهلي من المقاولون العرب، في الجولة الـ16 من المسابقة.

وحقق الزمالك الفوز على الجونة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب بتروسبورت، بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الأخر، واصل الأهلي نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، وخسر من المقاولون، مساء الثلاثاء، على ملعب السلام، بهدف دون رد.

وعزز الزمالك صدارته للدوري، برصيد 32 نقطة، فيما جاء الأهلي في المركز الأخير بـ 11 نقطة، علمًا بأن المارد الأحمر لديه 9 مباريات مؤجلة.

وجاء مصر المقاصة في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وبيراميدز ثالثا بـ23 نقطة، متفوقا على الإنتاج الحربي الرابع بفارق الأهداف.

وفيما يلي الجدول كاملا:



وشهد ترتيب هدافي الدوري المصري تصدر محمود علاء مدافع الزمالك بـ8 أهداف، يليه حسام باولو وأحمد علي وبيكلي بـ 7 لكل منهم.

وفيما يلي ترتيب الهدافين: