رياضة | سموحة يطلب استعارة نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يطلب استعارة نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك فاكسًا رسميًا من إدارة نادي سموحة السكندري يطلب خلال التعاقد مع محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الفريق لمدة عام على سبيل الإعارة.

يأتي طلب سموحة بعد نحاحهم في الحصول على خدمات باسم مرسي لمدة 6 أشهر إعارة عقب عودته من الإحتراف بالدوري اليوناني.

ويسعى الفريق السكندري بقيادة طارق يحيي المدير الفني تدعيم صفوفه خلال المرحلة المقبلة لمواصلة المنافسة على مقدمة الدوري المصري الممتاز.