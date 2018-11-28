رياضة | العريان يمثل مصر في اجتماعات الانوك بطوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العريان يمثل مصر في اجتماعات الانوك بطوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث اليوم في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك". حضر اجتماعات الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم في طوكيو المهندس شريف العريان ممثلا عن مصر حيث غادر مساء السبت الماضي القاهرة ويستمر حتى يوم الأحد القادم لحضور اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية.

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