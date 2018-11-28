رياضة | "عبد الغني" يعود لدفاع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد الغني" يعود لدفاع الزمالك أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت.

تأتي عودة عبد الغني للعب بجوار محمود علاء في خط الدفاع، في ظل إصابة محمود حمدي الونش بمزق في العضلة الضامة، بخلاف غياب محمد عبد السلام لعدم قيده بقائمة الفريق في البطولة العربية.

وكان عبد الغني غاب عن مباراتي الفريق الأبيض في الدوري أمام الداخلية والجونة بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة الانتاج الحربي وإيقافه ثلاث مباريات محلية.