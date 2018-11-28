رياضة | برشلونة يتجسس على نجم ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتجسس على نجم ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل نادي برشلونة الإسباني، كشافة الفريق لمتابعة تانجوي ندومبيلي لاعب وسط فريق ليون الفرنسي خلال مواجهة مانشستر سيتي يوم أمس في دوري الأبطال.
ذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن برشلونة أرسنال رامون بلانز لمتابعة تانجوي ندومبيلي مع ليون يوم أمس أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل 2-2.
واشار الموقع، إلى أن برشلونة يسعي للتعاقد مع اللاعب الذي يقدم مستويات جيدة مع الفريق ، سجل هدفين وصنع أربعة آخرين خلال 13 مباراة مع ليون.
ويرتبط تانجوي ندومبيلي بعقد مع فريقه ليون حتي عام 2023، ولن يتنازل ليون عن بيعه إلا بعد دفع 60 مليون يورو.
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