الامارات | برشلونة يواجه النصر الإماراتي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواجه النصر الإماراتي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن فريق النصر على موعد مع مقابلة فريق برشلونة الإسباني احتفالا بالافتتاح الرسمي لإستاد آل مكتوم، وذلك عقب انتهاء المفاوضات والتي لا زالت مستمرة حتى الأن من أجل إنهاء الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والفنية للفريق الإسباني، وأكد مصدر مقرب من نادي النصر، وجود وفد من العميد حالياً هناك لمحاولة الوصول إلى صيغة اتفاق.

وكان النادي قد طرح عدداً من الأندية من أجل خوض مباراة تمهيدية في افتتاح الملعب قبل تسليمة للجنة المنظمة لكأس آسيا، ولكن تم الاتفاق على فريق برشلونة ويبقى فقط الأمور المالية والذي قد تقف عقبة أمام إتمام الاتفاق، ويستضيف إستاد آل مكتوم عدداً من مباريات كأس آسيا التي تنطلق في يناير المقبل بالإمارات وقد تم الانتهاء فعلياً من كافة العمليات الإنشائية في الإستاد بانتظار المباراة الافتتاحية التي من المقرر أن تكون أمام برشلونة إذا نجح مجلس الإدارة في إتمام الاتفاق مع النادي.