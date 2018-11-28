شكرا لقرائتكم خبر عن كارينو المرشح لتدريب الأهلي..حقق 4 ألقاب وبلغت نسبة انتصاراته 45% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول وجود اتفاق بين مسؤولي النادي الأهلي والأوروجوياني جوزيه داينال كارينو، لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بالنادي، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، والذي أقاله مجلس النادي الأحمر لسوء النتائج مؤخراً.

ونستعرض بالتفصيل في التقرير التالي السيرة الذاتية كاملة لكارينو بمناسة ترشحه لتدريب الأهلي وتداول أنباء حول توليه مسئولية الفريق في الفترة المقبلة.

نشأته ومولده

وُلد كارينو بمدينة مونتيفديو بالأوروجواي في الأول من مايو لعام 1963، حيث يبلغ من العمر 55 عاماً.

مسيرته كلاعب

كارينو، كان يشغل مركز رأس الحربة ولعب لعدة أندية أبرزها مونتيفديو وراندرز وناشيونال الأورجوانيين ولينس الفرنسي وهيريديانو الكوستاريكي، واعتزل لعبة كرة القدم في موسم 1993-1994، وحصل مع فريق ناشيونال الأورجواني على لقبي ليبرتادورس والانتركونتننيتل في عام 1988.

مسيرته التدريبية في أمريكا اللاتينية

انطلق المشوار التدريبي لكارينو في موسم 1999-2000 بتولي تدريب فريق وراندرز الذي سبق وأن لعب له من قبل في عدة مواسم، وكذلك تجربة تدريبية مع فريقه السابق ناشيونال الأورجواني، ثم خوض تجربة مع فريق كيتو الإكوادوري في موسم 2004 وتولي مهمة فريق ديبورتيفو كالي الكولومبي في موسم 2009 وخاض تجربة لاتينية جديدة مع بالستينو التشيلي موسم 2011-2012.

مشواره التدريبي في الخليج

وينزع كارينو الرداء اللاتيني ويخرج من عبائة القارة اللاتينية ويحول قبلته إلى الخليج، حيث خاض أول تجربة خليجية مع فريق النصر السعودي، ولكن يالها من تجربة مميزة تمكن خلالها من حصد الثنائية المحلية مع «العالمي»، وحصد لقبي الدوري وكأس الملك في موسم 2013-2014، وتحول بعدها إلى قطر وتولى تدريب فريق العربي، ثم تسلم مهمة تدريب منتخب قطر الأول، ثم العودة من جديد للدوري السعودي من خلال تجربة قصيرة المدى مع فريق الشباب، والعودة في ولاية ثانية لتدريب النصر السعودي في الموسم الجاري 2018-2019 قبل أن تتم اقالته.

أرقامه واحصائياته كمدير فني

292 مباراة خاضها كارينو كمدير فني نجح خلالها في تحقيق الانتصار خلال 131 مباراة بنسبة نجاح بلغت 45%، بينما تعادل في 70 مباراة بنسبة 24% من مجمل المباريات، في حين خسر في 91 لقاء بنسبة 31%، وسجلت الأندية التي قاد تدريبها 470 هدفاً في 292 مباراة بواقع 1.6 هدفاً في المباراة الواحدة، بينما سكنت شباكهم خلال ولاياته 370 هدفاً بواقع 1.26 هدف في كل مباراة.

طريقة لعبه

يتميز كارينو دائماً بتغيير أفكاره وطرق لعبه حسب احتياجات كل مباراة، وإن كانت طريقته المفضلة هي 4-3-2-1 بالاعتماد على ثلاثي ارتكاز ومثلث هجومي برأس حربة وحيد وثنائي في صناعة اللعب، كما تأتي الطريقة الثانية 4-4-2 الكلاسيكية لتكون هي الخيار الثاني للأورجواني، كما خاض عدة مباريات بطريقة 4-3-3 أيضاً.

4 ألقاب في مسيرته

حصل كارينو على 4 ألقاب خلال مسيرته التدريبية وهي الدوري الأورجواني مع فريق ناشيونال موسم 2002، كما حقق لقب دوري الدرجة الثانية الأورجواني موسم 2000 مع واندريز، في حين تُوج مع النصر السعودي بلقبي الدوري والكأس في 2014، كما خاض منافسات ليبرتادورس في نسختي 2001 و2007.