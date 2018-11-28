انتظم محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاءبعدما تخلص من الإصابة في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل التي تعرض لها في مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وادي اللاعب تدريبات تأهيلية في «الجيم» والملعب خلال الأيام الماضية قبل أن يتواجد اليوم في التدريبات الجماعية ليعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت المقرر لها السبت القادم في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني ينتظم في مران الأهلي الجماعي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .