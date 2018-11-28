شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة ظهير أيسر في الزمالك بتعليمات من جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك اعتماد عبد الله جمعة ليكون الظهير الأيسر الأساسى للأبيض خلال المباريات المقبلة. وشهدت الفترة الأخيرة تعديل جروس مركز عبد الله جمعة مع الزمالك ليكون ظهير أيسر بدلا من صانع ألعاب . وأستقر جروس على استمرار عبد الله جمعة فى قيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الاتحاد السكندرى بعد غد الجمعة فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية . وتمسك جروس باستمرار الاعتماد على عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر بعد تألقه فى المباريات الأخيرة رغم جاهزية الثنائى بهاء مجدى وأحمد فتوح للمشاركة فى المباريات.

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