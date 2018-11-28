شكرا لقرائتكم تحديد موعد المؤتمران الصحفيان لمبارة الزمالك والاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى إياب دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت . وتقرر إقامة المؤتمر الصحفى فى ملعب بتروسبورت الساعة الثانية عشر ظهر غد الخميس بحضور السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك وحلمي طولان المدير الفني لزعيم الثغر فيما سيقام المؤتمر الفني للمباراة في الثامنة مساءا بمقر فندق إقامة الفريق . كانت مباراة الذهاب بين الزمالك والاتحاد السكندرى انتهت بفوز الأبيض بهدف وحيد بالإسكندرية أحرزه الكونغولى كاسونجو.

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