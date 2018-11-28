شكرا لقرائتكم تدريبات فنية إضافية لمؤمن زكريا وحمودي في مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى محمد يوسف، المدير الذي يتولى مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بشكل مؤقت، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في المران الصباحي اليوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت السبت المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص يوسف على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة؛ لتوجيه لاعبي الفريق وتصحيح بعض الأخطاء الفنية والتكتيكية.

ومنح يوسف تعليمات مكثفة للاعبين في التقسيمة التي أقيمت في نهاية المران الصباحي.

كما قاد يوسف تدريبات فنية إضافية لثلاثي الفريق أحمد حمودي ومؤمن زكريا وأحمد ياسر ريان في نهاية المران الصباحي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الفقرة تمرير الكرة للثلاثي بمواجهة المرمى لتدريبهم على التسجيل من الانفرادات.



مران الأهلي استعدادًا لبتروجت (2)



مران الأهلي استعدادًا لبتروجت (3)



مران الأهلي استعدادًا لبتروجت (4)