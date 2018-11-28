شكرا لقرائتكم سقطة ايسكو في حق سولاري سر استبعاده من مباراة الريال وروما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يزال الجدل دائرًا بعد استبعاد إيسكو، من قائمة فريقه ريال مدريد، الذي خاض أمس الثلاثاء، مواجهة روما، رغم سفر اللاعب مع النادي الملكي إلى إيطاليا.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" أن إيسكو قلل من احترام مدربه في ريال مدريد، سانتياجو سولاري، في حصة تدريبية، خلال الأسبوع الماضي، ما دفع الأرجنتيني لاستبعاده.

وكشفت الإذاعة أن سولاري كان يريد استبعاد إيسكو من السفر إلى روما، لكنه تراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة، واصطحبه إلى إيطاليا، ثم استبعده من قائمة الفريق.

وكان إيسكو قد فجر الجدل بتصريح مقتضب عقب مباراة الأمس، حيث أكد أن قرار استبعاده أمام روما، لم يكن لأسباب بدنية.

وانتصر ريال مدريد على مضيفه روما بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الملكي إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد روما عند 9 نقاط في الوصافة.