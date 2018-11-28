شكرا لقرائتكم أياكس يطلب 140 مليون يور لبيع دي ليخت ودي يونج لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري مسئولو نادي برشلونة الإسباني مفاوضات مكثفة للتعاقد مع ثنائي أياكس الهولندي، ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى برشلونة لتعزيز صفوف الفريق بمدافع جديد ولاعب وسط من الطراز الرفيع خلال الفترة المقبلة.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، فتح مفاوضات مع أياكس للاستفسار عن مدى استعداده لبيع الثنائي.

وأكدت الصحيفة أن أياكس يرغب في الحصول على 75 مليون يورو نظير التخلي عن دي يونج، ومبلغ 65 مليون يورو للتخلي عن دي ليخت ، ما يعني إمكانية ضم كليهما مقابل 140 مليون يورو.

ويتفاوض مسئولي برشلونة مع نظرائهم في أياكس من أجل تخفيض المبلغ المطلوب، كما يواجه البرسا مشكلة أخرى، تتعلق براتب اللاعبين.