شكرا لقرائتكم المقيرن غادر الاتحاد صامتاً.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يتحمل نواف المقيرن رئيس الاتحاد تعثر فريقه الدائم في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فآثر الابتعاد عن المنصب وأعلن استقالته بهدوء عقب خسارة الديربي وسخط الجماهير على وضع النادي العريق.

المقيرن كان يراهن على عدة أشياء، أولها جمهور الاتحاد لكن الأخير وكأي جماهير في العالم تغضب في حالة الخسارة، وثانيها المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي أقيل بعد 3 مباريات فقط، عقب ما أمضى الصيف يخطط للموسم الجديد.

غادر الرئيس الشاب بهدوء دون أن يتحدث، ولا أحد يعرف ماذا كان سيقول لو تكلم!