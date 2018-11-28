شكرا لقرائتكم الآسيوي: سالم استفاد من فياريال.. وننتظره في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي الأول ونادي الهلال، ووضعه مع مجموعة من اللاعبين الذين من المتوقع أن يخطفوا الأنظار في كأس آسيا 2019 بالإمارات التي تقام في يناير المقبل.

وقال الاتحاد القاري في موقعه الرسمي: يبرز في صفوف الأخضر سالم الدوسري، والذي تألق في السنوات الأخيرة على مستوى النادي والمنتخب ليكون أحد أكثر اللاعبين خطورة في الفريق.

وأضاف: بعد أن ظهر في صفوف الهلال عام 2011، حصل سالم الدوسري على أول استدعاء إلى المنتخب خلال تصفيات كأس العالم 2014، ورغم خسارة السعودية أمام أستراليا 2-4 في أولى مبارياته الدولية إلا أن الدوسري نجح في تسجيل هدفه الدولي الأول، وبعد ذلك بات سالم من اللاعبين المهمين في منتخب السعودية، وقد سجل في كأس الخليج 2014 هدف الفوز أمام الإمارات ليحجز المنتخب السعودي بطاقة التأهل للنهائي.

وتابع الاتحاد الآسيوي : رغم الأداء المخيب في كأس آسيا 2015، إلا أن المنتخب السعودي عاد بقوة ونجح في التأهل إلى كأس العالم 2018، وتطور الدوسري خلال هذه الفترة، وقد سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في المباراة أمام مصر في روسيا.

وأشار إلى أن الدوسري يمتلك القدرة على اللعب في أكثر من مركز، سواء في خط الوسط أو الهجوم، وأنه يمتاز بالسرعة والقدرة على المراوغة، وأردف الآسيوي: كما أن تحركاته دون كرة تمنحه القدرة على التسلل خلف المدافعين والتموقع في المواقع الخطيرة، أما عندما يفقد فريقه الكرة فإن الدوسري يقوم بدور مهم من خلال مساندة زملائه والمساعدة على استرداد الكرة وإعادة بناء الهجمات.

وتوقع الاتحاد القاري أن يقوم الدوسري بدور محوري في هجمات الفريق، وذهب إلى أنه استفاد من تجربة الإعارة في نادي فياريال الإسباني بعدما أمضى ستة أشهر، وقال: طور من قدراته البدنية وعملية اتخاذ القرار، وهي عناصر سيكون لها تأثير مهم خلال المنافسة على لقب كأس آسيا 2019.

واعتبر اتحاد الكرة الآسيوي المنتخب السعودي كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب الآسيوي المقبل، ويتواجد الأخضر في المجموعة الخامسة، حيث يفتتح مشواره بمواجهة كوريا الشمالية، وبعدها سيخوض لقاء مع لبنان، وسيختتم مشواره في الدور الأول ضد قطر.