شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والاتحاد بحضور جروس وطولان والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت. وتقرر إقامة المؤتمر الصحفى فى ملعب بتروسبورت الساعة الثانية عشر ظهر غد الخميس بحضور السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك وحلمى طولان المدير الفنى لزعيم الثغر فيما سيقام المؤتمر الفنى للمباراة فى الثامنة مساء بمقر فندق إقامة الفريق. كانت مباراة الذهاب بين الزمالك والاتحاد السكندرى انتهت بفوز الأبيض بهدف وحيد بالإسكندرية أحرزه الكونغولى كاسونجو.

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