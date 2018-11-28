شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يشكر الأمن فى خطاب رسمى للموافقة على 500 مشجع لأندية المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عن إرسال خطاب شكر من هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة إلى وزير الداخلية محمود توفيق واللواء جمال عبد الباقى مساعد أول الوزير للأمن، والجهات الأمنية والأمن الوطنى على المجهودات التى تبذل فى تأمين مباريات الدورى والمباريات الأفريقية والبطولة العربية.

تابع سويلم أن الأمن وافق بشكل رسمى على حضور 500 مشجع لمباريات القسم الثانى والثالث بعد اتصالات من قبل اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة والجهات الأمنية والأمانة العامة.

وأضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن الأمن وافق على استمرار إقامة مباريات المصرى البورسعيدى بالقاهرة، مطالباً الجماهير بالالتزام بالتشجيع والروح الرياضية فى المباريات.

وعن رفض بعض مديريات الأمن حضور الجماهير لمباريات القسم الثانى والثالث قال سويلم: قرار حضور 500 مشجع للقسم الثانى والثالث نهائى بعد موافقة القيادات الأمنية ووزارة الداخلية.