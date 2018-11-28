شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. خبراء الكرة يقدمون روشتة إنقاذ الأهلى من النفق المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع خبراء الرياضة والتحليل الكروى، على سوء أداء الأهلى فى الفترة الأخيرة، ما أدى إلى تدهور النتائج بالهزيمة من الترجى وخسارة لقب البطولة الأفريقية، ثم الخسارة من الوصل الإماراتى وتوديع البطولة العربية، وأخيرًا الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز. روشتة انقاذ الأهلى يقدمها خبراء الكرة من خلال الرابط التالى:

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