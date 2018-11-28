شكرا لقرائتكم خبر عن "سمارة" مديرا فنيا لفريق 2003 بالأهلى بعد تصعيد عادل مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى على الإبقاء على محمد سمارة كمدير فنى لفريق مواليد 2003 بعدما تم تصعيد عادل مصطفى، ليكون مدربا مساعدا فى الجهاز الفنى للفريق الأول تحت قيادة محمد يوسف الذى تولّى تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفاً للفرنسى كارتيرون.

وقال مبروك إنه قرر الإبقاء على سمارة كمدير فنى للفريق وعدم التعاقد مع مدرب جديد لما له من خبرات مع الفريق ودراية كاملة باللاعبين وقدراتهم الفنية.

ومن جانبه قال سمارة إن فريق 2003 يضم عناصر مميزة، وأنه حقق نتائج رائعة فى المباريات السابقة، متمنيا تحقيق الفوز على الإسماعيلى فى المباراة المقبلة، والمقرر لها السبت المقبل، لمواصلة الزحف نحو قمة الترتيب، حيث يحتل الأهلى المركز الثالث، برصيد 24 نقطة، بفارق 9 نقاط عن إنبى المتصدر.