رياضة | كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | Neymar ضد Salah | مباراة محمد صلاح اليوم HD

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يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | Neymar ضد Salah | مباراة محمد صلاح اليوم HD

موعد مباراة بي اس جي ضد ليفربول

ويلتقى الفريقين على ملعب "حديقة" الأمراء، معقل باريس سان جيرمان فى تمام العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1 .

كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | Neymar ضد Salah | مباراة محمد صلاح اليوم HD

باريس سان جيرمان يصارع ليفربول

ويتنافس الفريقان في المجموعة الثالثة، حيث يحتل نابولي الصدارة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد الريدز المتواجد بالمركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة، أما المركز الثالث فيحتله نابولي برصيد 5 نقاط، ويتذيل المجموعة النجم الأحمر بـ4 نقاط.

يسعى النجم المصري محمد صلاح المحترف فى نادي ليفربول الإنجليزي لزيارة شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للمرة الأولى فى . كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | Neymar ضد Salah | مباراة محمد صلاح اليوم HD ويحل ليفربول ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بملعب "حديقة الأمراء"، بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | Neymar ضد Salah | مباراة محمد صلاح اليوم HD محمد صلاح لم يتمكن من زيارة شباك بوفون على مدار خمس مواجهات جمعتهما في الملاعب الإيطالي، حيث كان بوفون يتولى حماية عرين يوفنتوس، بينما ارتدى اللاعب المصري قميص ناديي فيورنتينا وروما. كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | Neymar ضد Salah | مباراة محمد صلاح اليوم HD وكان بوفون غاب عن المشاركة في مباراة الدور الأول التي جمعت بين ناديي ليفربول وباريس سان جيرمان بملعب "آنفيلد"، والتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3 – 2، بسبب الإيقاف، فيما كشف توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن مشاركة الحارس الإيطالي في موقعة "حديقة الأمراء".

كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | Neymar ضد Salah | مباراة محمد صلاح اليوم HD