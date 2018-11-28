رياضة | النصر يواجه برشلونة وديا في احتفالية افتتاح إستاد آل مكتوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يواجه برشلونة وديا في احتفالية افتتاح إستاد آل مكتوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي النصر الإماراتي على مواجهة فريق برشلونة الإسباني وديا بشهر ديسمبر المقبل، في افتتاح إستاد آل مكتوم، بعد عملية تجديده استعداداً لكأس آسيا 2019.

وينظم نادي النصر احتفالية عالمية بمناسبة تدشين إستاد آل مكتوم في ثوبه الجديد بعد عملية التجديد، استعداداً لاستضافة جانب من مباريات نهائيات كأس أمم آسيا (الإمارات 2019).

وسافر مسئولو نادي برشلونة أمس الثلاثاء إلى إسبانيا للتفاوض مع برشلونة لإقامة لقاء ودي بين الفريقين مع توقيع عقد إقامة المباراة.

ويستضيف إستاد آل مكتوم 6 مباريات ضمن نهائيات كأس أمم آسيا، أولها مباراة كوريا الجنوبية والفلبين 7 ينايرالمقبل.