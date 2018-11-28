رياضة | يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

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يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

يشهد مساء اليوم مباراة قوية بين فريقي باريس سان جيرمان وليفربول في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

هذه المباراة تقام في حديقة الأمراء في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول:

تقام تلك المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية.

يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

القناة الناقلة والمعلق:

تُذاع مباراة باريس سان جيرمان وليفربول عبر قناة bein sports hd1، وذلك بصوت المعلق "عصام الشوالي".

مشوار باريس سان جيرمان وليفربول في دور المجموعات:

يتفوق ليفربول على سان جيرمان في المجموعة الثالثة حيث يتواجد الفريق الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة فقط عن نظيره الفرنسي.

يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

ليفربول فاز في مباراتين وذلك أمام سان جيرمان في الجولة الأولى والنجم الأحمر في الجولة الثالثة، بينما خسر أمام نابولي في الجولة الثانية وأمام النجم الأحمر في الجولة الرابعة.

يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

في حين أن سان جيرمان فاز في مباراة واحدة فقط وذلك أمام النجم الأحمر، وخسر أمام ليفربول، وتعادل في مباراتين وذلك أمام نابولي (مرتين).

يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ليفربول:

أكد المدرب "توماس توخيل" أمس أن الثنائي "نيمار" و"كيليان مبابي" جاهزان للمشاركة في مباراة اليوم، ولمطالعة التفاصيل من هنا.

حراسة المرمى: بوفون.

خط الدفاع: مونييه، تياجو سيلفا، ماركينيوس، خوان بيرنات.

خط الوسط: رابيو، فيراتي، دي ماريا.

خط الهجوم: مبابي، نيمار، كافاني.

قائمة ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان:

أعلن المدرب "يورجن كلوب" القائمة المستدعاة لمواجهة سان جيرمان في مباراة اليوم، ولمطالعة التفاصيل من هنا.

يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

التشكيل المتوقع لليفربول أمام باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، فان ديك، لوفرين، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، ميلنر، فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

يلا شوت .. liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين