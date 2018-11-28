رياضة | كريستيان جروس يرفض رحيل مدافع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس يرفض رحيل مدافع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك رحيل محمد عبد السلام مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. وتمسك كريستيان جروس باستمرار محمد عبد السلام لأنه سيكون له مستقبل كبير مع الفريق في السنوات المقبلة لصغر سنه. ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه الكونغولي كابونجو كاسونجو.

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