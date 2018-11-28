رياضة | يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر (Salah) عبر بي ان سبورت |Bein match بين ماتش

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يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر (Salah) عبر بي ان سبورت |Bein match بين ماتش

يحل ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلا على باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر (Salah) عبر بي ان سبورت |Bein match بين ماتش

ورغم بلوغ الريدز المباراة النهائية للبطولة في الموسم الماضي، إلا أن فريق الألماني يورجن كلوب لم يقدم في دوري الأبطال هذا الموسم مستواه المعهود، إذ لم ينجح في تحقيق أي انتصار خارج الديار.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر (Salah) عبر بي ان سبورت |Bein match بين ماتش

ويتصدر ليفربول المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف فقط أمام نابولي، فيما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ريد ستار بلجراد الصربي.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر (Salah) عبر بي ان سبورت |Bein match بين ماتش

وأمام رفاق صلاح فرصة ذهبية لشق طريقهم في المسابقة واللحاق بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي، حال تكرار الفوز على مضيفه باريس، حيث نجح الريدز في الفوز على "PSG" في آنفيلد بنتيجة (3-2).

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر (Salah) عبر بي ان سبورت |Bein match بين ماتش

ليفربول حصد الست النقاط على ملعبه بالفوز على باريس (3-2) وريد ستار (4-0)، لكنه خسر المباراتين اللتين خاضهما خارج ملعبه أمام نابولي في إيطاليا (1-0) وأمام ريد ستار في صربيا (2-0)، ولم يسبق للفريق الإنجليزي الهزيمة في ثلاث مباريات على التوالي خارج ملعبه في دور المجموعات للمسابقة القارية عبر التاريخ.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر (Salah) عبر بي ان سبورت |Bein match بين ماتش

ويسير الفريق الإنجليزي بخطى ثابتة في الدوري الإنجليزي، إذا لم يخسر أي مباراة هذا الموسم حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، بينما اهتزت شباكه خمس مرات فقط في 13 مباراة.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر (Salah) عبر بي ان سبورت |Bein match بين ماتش

ومثلما هو الحال لدى ليفربول، لم يخسر سان جيرمان أي مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن بعد مرور 14 جولة، كما يتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق 15 نقطة أمام ليون صاحب المركز الثاني.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر (Salah) عبر بي ان سبورت |Bein match بين ماتش

ولم يعرف الفريق الباريس طعم الهزيمة في آخر 20 مباراة على ملعبه في دور المجموعات، محققًا الفوز في 15 مباراة والتعادل في خمس مناسبات، منذ خسارته أمام سسكا موسكو الروسي في ديسمبر 2004.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر (Salah) عبر بي ان سبورت |Bein match بين ماتش

بطاقة المباراة:

الفريقان: باريس سان جيرمان وليفربول.

الحدث: دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات)

الملعب: حديقة الأمراء.

التوقيت: 22:00.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1.

المعلق: عصام الشوالي.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر (Salah) عبر بي ان سبورت |Bein match بين ماتش