رياضة | الأهلي يتذيل ترتيب الدوري.. أين ذهبت روح الفانلة الحمراء؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتذيل ترتيب الدوري.. أين ذهبت روح الفانلة الحمراء؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الأهلي يتذيل الترتيب".. مشهد غريب لا تصدقه جماهير القلعة الحمراء ولا يتكرر أبدًا للفريق الأول بالنادي، بعد أن خسر من المقاولون العرب بهدف نظيف ليحتل المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

خاض الأهلي في الدوري المصري 7 مباريات حيثُ فاز في 3 مباريات وتعادل مبارتين وخسر 2 وسجل نجومه 9 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

الأهلي يختلف تمامًا عن الشكل المميز به والمعروف عنه على مر الأزمنة والأجيال فلاعبيه دائمًا ما يلعبون حتى آخر ثانية في اللقاء لذلك يقول البعض أنه فريق "+90" بسبب تسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة.

غابت روح الفانلة الحمراء، الشعار الذي يرفعه جمهور الأهلي طوال الوقت، عن لاعبي القلعة الحمراء خلال مباريات هذا الموسم فالأحمر يتلقى هزائم من فرق أقل منه، وغاب إصرار نجومه على تحقيق نتائج إيجابية.

- الأهلي والنجمة:

خاض الأهلي مواجهة دور الستة عشر منوالبطولة العربية ضد فريق النجمة اللبناني، لكن المفاجئة أن الأحمر فشل في حسم اللقاء على أرضه وانتهى بالتعادل السلبي رغم إمكانيات الشياطين الأكبر والمعروفة للجميع.

- الأهلي والوصل:

في مفاجئة غير متوقعة ودع الأهلي البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي وسط غياب تام لروح الفانلة الحمراء ووسط أخطاء كارثية من الشناوي وخط الدفاع بجانب الجفاف التهديفي لنجوم الأهلي.

- الأهلي والاتحاد السكندري:

تلقى المارد الأحمر خسارة قاسية من زعيم الثغر بأربعة أهداف وسط ذهول جمهوره الذي لم يتوقع شكل الفريق السيئ والذي يمتلك نخبة من النجوم ومدرب مميز مثل باتريس كارتيرون.

- الأهلي والترجي:

رغم حسم الأحمر لنتيجة مباراة الذهاب لكن تفاجأ جمهور القلعة الحمراء بغياب تام لروح الفانلة أمام أبناء رادس في تونس حيث خسر الأهلي بثلاثية مذلة ولم يكشر حتى الفريق عن أنيابه في محاولة لتصحيح مساره في أخر دقائق اللقاء كما عودونا.

- الأهلي والمقاولون:

حتى مع رحيل الجهاز الفني يخسر الفريق من المقاولون العرب بهدف نظيف وهو ما شكل صدمة كبيرة للجمهور ليس فقط بسبب النتيجة لكن ظهور الفرقة بلا هوية.