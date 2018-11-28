رياضة | عاجل.. لاعب الأهلي يوقع للمصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاعب الأهلي يوقع للمصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية في الحصول على توقيع مصطفى الفرماوي لاعب الأهلي للانضمام إليه خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
ووقع الفرماوي على عقود انتقاله لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، بعد خروجه من حسابات الأهلي في الدوري المصري.
ويسعى الفريق البورسعيدي، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي من أجل استعادة عافيته واستعدادًا لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
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